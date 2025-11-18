Раскрыта позиция Бельгии по использованию российских активов

Бельгия не одобрит использование замороженных российских активов, пока не будет знать в деталях, о чем идет речь.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Об этом сообщает Politico.

«Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите, нам нужно сделать свою домашнюю работу сейчас», — приводит издание слова неназванного бельгийского чиновника.

По данным Politico, Бельгия хочет, чтобы Европейский союз разделил риски поровну. Источник подчеркнул, что Бельгия «не даст добро, пока не будет знать в деталях, о чем речь».

Ранее стало известно, что страны ЕС стали чаще выражать недовольство из-за отсутствия предложений от Еврокомиссии по вопросу предоставления дальнейшего финансирования нужд Украины.