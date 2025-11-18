Бангладеш призвала СМИ не публиковать заявления Шейх Хасины

Национальное агентство кибербезопасности Бангладеш призвало печатные, электронные и онлайн-СМИ не транслировать и не публиковать заявления осужденного и скрывающегося от правосудия бывшего премьер-министра Шейх Хасины.

© MONIRUL ALAM/EPA/TACC

"Распространение рядом медиаплатформ ее высказываний, содержащих призывы к насилию, беспорядкам и преступной деятельности, вызывают глубокое беспокойство. Эти сообщения могут привести к нарушению социальной гармонии в стране", - говорится в заявлении.

Агентство предупредило, что публикация заявлений осужденных и скрывающихся от правосудия лиц противоречит постановлению о кибербезопасности от 2025 года. Правоохранительные органы могут удалять или блокировать онлайн-контент, который угрожает национальной целостности, безопасности или общественному порядку, а также разжигает ненависть или подстрекает к насилию, подчеркнуло ведомство. Публикация такого контента влечет штраф и лишение свободы на срок до двух лет.

В понедельник Международный трибунал Бангладеш по уголовным преступлениям заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности и геноцид.

Местные СМИ воздержались от публикации заявления официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани, подчеркнувшей, что "все процедуры привлечения к ответственности - особенно по обвинениям в международных преступлениях - должны полностью соответствовать международным стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства". Это особенно важно, когда судебные разбирательства проводятся заочно и приводят к вынесению смертного приговора, указала она.