Суд в Армении продлил арест бизнесмену Карапетяну

Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца срок содержания под стражей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому инкриминируется призыв к захвату власти в республике и преступления экономического характера. Об этом заявил журналистам у здания суда один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

© TASHIR

Адвокат обратил внимание, что еще 17 ноября в ходе судебного заседания на сайте газеты "Айкакан Жаманак" ("Армянское Время"), принадлежащей семье премьера Армении Никола Пашиняна, в 23:00 (22:00 мск) уже была публикация о продлении судом ареста бизнесмену на два месяца.