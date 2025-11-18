Украина до сих пор не получила деньги за продажу «Челси»

Украина не может получить деньги от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» из-за судебного разбирательства российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси ( коронное владение Британской короны, которое не является частью Великобритании — прим. ред.). Об этом сообщает британский таблоид The Telegraph.

По информации издания, основной причиной задержки стал судебный спор между Абрамовичем и властями острова Джерси, который известен как «налоговая гавань» для инвесторов со всего мира. Уточняется, что в апреле 2022 года Королевский суд Джерси арестовал активы российского бизнесмена на сумму около $ 7 млрд (£5,3 млрд), начав уголовное расследование.

Абрамович купил клуб в 2003 году за £140 млн. С тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Абрамович продал «Челси» в 2022 году. Британское правительство обещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине.