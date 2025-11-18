Любое решение Евросоюза относительно замороженных российских активов должно быть приемлемым для Бельгии, подчеркнул президент Финляндии Александр Стубб.

«Я считаю, что любое решение должно быть приемлемым для Бельгии», — сказал он в интервью газете Le Soir.

Стубб добавил, что не поддерживает тех, кто оказывает давление на Бельгию в данном вопросе.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Бельгии защиту при конфискации замороженных активов России.

8 ноября стало известно, что Еврокомиссия не смогла убедить бельгийскую делегацию дать согласие на использование замороженных российских активов на финансирование Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что конфискация замороженных российских золотовалютных резервов не спасёт власти в Киеве, которые никогда не смогут расплатиться по кредитам.