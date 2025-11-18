Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен перепутала Владимира Зеленского с карикатуристом Жоржем Волински, убитым в 2015 году при нападении на редакцию Charlie Hebdo, пишет газета Le Matin.

«Когда министр вооружённых сил заговорила о Зеленском, она... сказала «Волински», имея в виду карикатуриста, убитого во время нападения на Charlie Hebdo в 2015 году», — говорится в публикации.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали соглашение по укреплению обороны Украины.

Le Monde: Зеленский приехал в Париж ослабленным из-за коррупционного скандала

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за приём Зеленского в разгар коррупционного скандала.