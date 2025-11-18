СМИ: часть украденных Миндичем денег была переведена в Москву

Часть украденных соратником украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем средств у госкомпании «Энергоатом» могли быть переведены в Москву.

Об этом пишет журнал The Economist.

«Используя секретные записи разговоров в квартирах и офисах по всему Киеву, они задокументировали схему хищения по меньшей мере 100 миллионов долларов у государственной атомной компании «Энергоатом»… Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву. Часть средств была выделена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом», — говорится в сообщении издания.

Миндич обвиняется в соорганизации преступной схемы, напоминает британский журнал.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

В Раде допустили встречу Зеленского со своим «кошельком» в ходе турне по Европе

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.