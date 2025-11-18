Что произошло в мире 18 ноября: независимость Латвии и массовая резня в Вуковаре

18 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — провозглашение в Риге «Акта о независимости» и массовая резня в Вуковаре. Подробности — в материале «Рамблера».

Провозглашение в Риге «Акта о независимости»

18 ноября 1918 года Латвия провозгласила независимость. В 1920 году РСФСР признала ее, а 26 января 1921 года — страны Антанты. Латвия стала парламентской республикой, но в 1934 году Карлис Ульманис установил абсолютную власть. В 1939 году страна попала под влияние СССР, а во время войны была оккупирована немцами и освобождена Красной Армией. В 1940 году Латвия вошла в состав СССР. Независимость была восстановлена 21 августа 1991 года. 18 ноября — ключевой день для Латвии, день парламентской независимости. Памятник Свободы в Риге, созданный Карлисом Зале, символизирует этот день. Ежегодно 18 ноября вывешиваются флаги, проводятся мероприятия и салют на набережной Даугавы.

Вуковарская резня

В ноябре 1991 года, во время войны в Хорватии, произошла трагедия. 18-21 числа бойцы сербской Территориальной обороны устроили массовое убийство на бывшей свиноферме в Овчарах. Это место находится в пяти километрах юго-восточнее Вуковара. После захвата города силами Югославской народной армии (ЮНА), на ферме погибли от 255 до 264 человек. Большинство из них были хорватскими военнопленными и гражданскими.

Основание Русского химического общества

Д.И. Менделеев основал Русское химическое общество (РХО) 18 ноября 1868 года. В 1869 году вышел первый журнал РХО, а в 1877 году общество объединилось с Физическим обществом в Физико-химическое общество (РФХО). Заседания проводились по четвергам, кроме летних месяцев, и общество стало учредителем Менделеевских съездов. В 1933 году было создано Всесоюзное химическое общество им. Д.И. Менделеева, правопреемником которого в 1991 году стало РХО. Общество объединяет региональные отделения и 31 секцию, сотрудничая с наукой и промышленностью. РХО награждает медалями и знаками, поддерживая фундаментальные и промышленные исследования, что способствует развитию современной химии.

Манифест о новом делении России на 50 губерний

Манифест Екатерины II «Учреждение для управления губерний» от 18 ноября 1775 года ввел новое деление страны на губернии (300–400 тысяч жителей) и уезды (20–30 тысяч человек). Губернией управлял наместник или генерал-губернатор, подчинявшиеся Сенату и генерал-прокурору. Во главе уезда стоял капитан-исправник, избираемый раз в три года уездным дворянским собранием. Вице-губернатор был помощником губернатора. Манифест создал бюрократическую систему управления с основой в сословном дворянском самоуправлении, заложив фундамент для местного управления в Российской империи.