Зеленский был «поражен» масштабом коррупции на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский был «поражен» масштабами обвинений в коррупции, предъявленных членам кабмина и его соратнику, бизнесмену Тимуру Миндичу. Об этом пишет журнал The Economist.

«Источники в правительстве утверждают, что президент Владимир Зеленский был «поражен» масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.