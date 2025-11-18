Президент Украины Владимир Зеленский хочет не закончить конфликт с Россией, а эскалировать его, спровоцировав начало третьей мировой войны.

С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией», — написал политик.

Зеленский отправится в Турцию для активизации переговоров с РФ

Ранее Зеленский отметил, что Украина готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи украинской армии дальнобойных ракет Tomahawk.