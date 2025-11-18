Медведчук: возвращение к переговорам не значит, что Киев готов договариваться

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Киев может вернуться за стол переговоров, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надежда такая есть. Только сесть за стол переговоров, это не означает вести переговоры, тем более договариваться», — отметил Медведчук.

18 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Европе рано или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией.

При этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс всерьез заявил о том, что российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет».

Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД.