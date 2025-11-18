«Мрачная реальность»: в Британии заявили о предупреждении Путина Западу

Запад столкнулся с мрачной реальностью после заявления президента России Владимира Путина об успешных испытаниях новой подводной лодки «Посейдон». Об этом пишет Daily Express.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой. По словам главы государства, у «Посейдона» нет аналогов по скоростям и глубинам движения, а способов его перехвата пока не существует.

«Путин представил новую «ужасающую» атомную подводную лодку с носителем комплексов «Посейдон»», — отмечает Daily Express.

Запад в панике: Путин достал главный козырь России

Издание констатировала, что «российские ученые создают пугающий набор ядерных систем, которые больше напоминают фантастику о конце света». При этом «Посейдон» способен «затопить прибрежные города и военно-морские базы Великобритании и всего Запада радиоактивной морской водой».

Автор статьи также задался вопросом, что можно сделать, чтобы предотвратить применение такого оружия.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил ранее о том, что Москва готова продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, в течение года после прекращения его действия, так как «не заинтересована в подстегивании гонки вооружений».