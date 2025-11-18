«Вершина айсберга»: в Европе сделали заявление о коррупции на Украине

Коррупционный скандал на Украине обозначил лишь вершину айсберга проблем с хищениями в стране.

Такое мнение высказал в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Расследование НАБУ на Украине выявило лишь вершину айсберга. Самая коррумпированная страна Европы остается таковой», — констатировал Дотком.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, которые были найдены в ходе обысков у подозреваемых.

Зеленский рассказал о коррупции на Украине

По версии следствия, была организована схема принудительных откатов в размере 10-15% от стоимости контрактов с компанией «Энергоатом». Антикоррупционные органы объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что куратором был Тимур Миндич, совладелец компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Также в числе фигурантов дела оказались министр юстиции Герман Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.