Раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года

Французский астролог Нострадамус предсказал смертоносную эпидемию, сравнимую с чумой, а также конец одной войны и начало другого военного столкновения в 2025 году. Об этом пишет британское издание Mirror.

В своем пророчестве астролог намекнул на начало конфликта в Великобритании, падение метеорита на Землю и приход к власти правителя водных существ. Нострадамус предсказывал «конец долгой войны», которая, по данным издания, может касаться конфликта на Украине.

«Долгой войной все войско истощено, так что нет денег на содержание солдат; вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны», — пишет астролог.

Он добавил, что конец одного противостояния совпадет с началом другого в Великобритании и с новой пандемией.

«Когда жители европейских земель увидят, как Англия воздвигает свой трон позади себя. На ее флангах начнутся жестокие войны», — написал он.

По словам Нострадамуса, до Нового года землю поразит астероид, который «уничтожит все живое».

