Приближенные Зеленского советуют уволить Ермака

Окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, пишет «Украинская правда». По информации издания, за последнюю неделю Зеленский провел серию встреч с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Михаилом Федоровым и главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), чтобы обсудить пути стабилизации ситуации после публикации расследования о коррупции в энергосекторе.

Собеседники издания сообщили, что большинство участников этих встреч рекомендовали президенту рассмотреть отставку Ермака. При этом неназванный высокопоставленный представитель фракции «Слуга народа» отметил, что в парламенте проще назвать тех, кто не выступал за увольнение главы офиса.

По словам источников, представители фракции сформировали «коалицию решительных», которая угрожает выходом из фракции, если Ермак не будет отправлен в отставку. Они подчеркнули, что прямого шантажа нет, однако без смены главы офиса фракция может развалиться.

Исследовательская компания «Социополис» опубликовала данные опроса, согласно которым более 60 процентов жителей Украины поддерживают отставку Ермака. Издание отметило, что эти настроения совпадают с массовыми протестами в Киеве против президента и коррупции, которые прошли 15 ноября, передает РИА Новости.

Ранее оппозиционные партии Верховной рады официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку весь кабинет министров.