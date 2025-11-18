В разведке Украины оценили влияние коррупционного скандала на отношения с Западом

Расследование коррупционной схемы с участием Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, создает риск снижения помощи Украине.

Влияние скандала на отношения Киева с Западом в интервью «24 каналу» оценил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься», — заявил глава украинской разведки.

Он также выразил уверенность, что Москва якобы пытается убедить западных лидеров перестать доверять Киеву.

Окружение Зеленского советует ему уволить Ермака

Ранее в Киеве рассказали о личном участии президента Украины Владимира Зеленского в коррупционной схеме. По словам бывшего украинского чиновника, Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны на 100 миллионов долларов.