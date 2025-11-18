Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе

Заявление шведского министра по делам Евросоюза Джессики Розенкранц о России удивило аналитика Центра фундаментальных прав Венгрии Золтана Кошковича.

Накануне Розенкранц сказала, что Брюссель должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины. Шведский министр призвала в полной мере использовать замороженные активы РФ.

"Нет... серьезно... как вы стали министром? - удивился Кошкович в соцсети X. - Это... обескураживающе".

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование суверенных активов РФ для Украины. На данном этапе речь идет о сумме в размере порядка 140 млрд евро в виде так называемого "репарационного кредита", который Киев условно должен будет вернуть после окончания конфликта. Между тем Бельгия выступает против намерений ЕК, потому что опасается юридических последствий.