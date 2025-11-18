«Национальная катастрофа»: В Раде обвинили власти в некомпетентности

Правительство Украины неспособно справляться с вызовами, с которыми столкнулось, и довело страну до национальной катастрофы.

Об этом заявил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ украинского парламента Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.

«Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина», — пояснил он в эфире телеканала «Новини.LIVE».

При этом Алексей Кучеренко уверен, что расследование коррупционного скандала на Украине можно было провести еще год назад, когда страна была «в гораздо лучшей ситуации».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. По версии следствия, подозреваемые получали принудительные откаты в размере 10-15% от стоимости контрактов с компанией «Энергоатом». В числе фигурантов дела оказался друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, а также министр юстиции Герман Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

На фоне расследования украинская оппозиция потребовала от Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. А лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) призвал сформировать новое «правительство национального спасения».

