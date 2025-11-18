Президент Финляндии обратился к США с призывом по России

Президент Финляндии призвал США оказать давление на Россию
Президент Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине.
Об этом он заявил в интервью Politico.
Финский лидер подчеркнул, что считает давление на Москву и продолжение помощи Киеву «лучшим способом приблизить перемирие» на Украине.
Президент Финляндии признал необходимость прямых переговоров с Россией
Ранее Стубб признал, что рано или поздно Европа должна будет вступить в переговоры с Россией. По его мнению, европейские страны должны будут скоординировать свои действия по этому вопросу.