Трамп согласился поговорить с Мадуро

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных американских ударах по территории латиноамериканской страны.

Об этом сообщает Fox News.

«Да, возможно я бы поговорил с ним, я говорю со всеми», — сказал американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года.

При этом Трамп заявил, что Мадуро «нанес ужасный ущерб» США, в первую очередь из-за наплыва бывших заключенных и наркоторговцев, которые, по его словам, проникли в страну из Венесуэлы.

По словам республиканца, это стало настоящей катастрофой для Соединенных Штатов. Трамп отметил, что Мадуро опустошил свои тюрьмы, как это ранее делали другие страны.

Трамп выступил с громким заявлением о Мадуро

До этого стало известно, что Мадуро по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером Дональдом Трампом на фоне разговоров в США о возможности провести военную операцию против Венесуэлы.