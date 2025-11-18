Стубб высказался о переговорах Европы с Россией

Стубб: Европе придётся начать переговоры с Россией
вропе рано или поздно придётся начать прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — цитирует его Politico.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что рано или поздно Европе и России придётся установить диалог.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией.