вропе рано или поздно придётся начать прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — цитирует его Politico.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что рано или поздно Европе и России придётся установить диалог.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией.