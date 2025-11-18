Пока вы спали: план Зеленского нанести удар по РФ и Мадуро о карьере Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное нападение на его страну стало бы "самой большой ошибкой" американского лидера Дональда Трампа. Он также добавил, что этот поступок поставил бы крест на его политическом будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телепрограмму "С Мадуро +".

"Хотят, чтобы президент Трамп совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени", - сказал глава республики.

Как отметил лидера Венесуэлы, в США действуют группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации. По его словам, частично это давление может исходить от людей из его ближайшего окружения "уже рассчитывающих на эпоху после Трампа".

Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые глава киевского режима Владимир Зеленский хочет купить во Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсети Х.

"Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал журналист.

Боуз подчеркнул, что у страны нет ни необходимой инфраструктуры для их использования, ни пилотов, которые могли бы ими управлять.

"Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается", — добавил журналист.

"Рванет, так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил причину, по которой секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров решил сбежать из страны. По его словам, Умеров понимает причину возможного преследования на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию сенатора в Telegram-канале.

"Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды", — написал Пушков.

Сенатор добавил, что экс-министр обороны Украины уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении.

В Киеве сообщили о плане Зеленского нанести удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за кризиса в правительстве и недавнего коррупционного скандала. Чтобы отвлечь внимание он может предпринять попытку наступления на фронте, считает корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, пишет РИА Новости.

"Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил журналист.

По словам Ваннера, глава киевского режима знает, что его друзья замешаны в крупном мошенничестве, и это еще больше накаляет ситуацию в стране на фоне неудач на передовой.

СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии

Президент США Дональд Трамп готовится подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, но при условии, что последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — приводятся в материале слова высокопоставленного представителя Белого дома.

Как отметил собеседник агентства, американский лидер подпишет законопроект в таком виде, если соответствующее условие будет учтено.