Названо общемировое последствие первого года Трампа на посту президента

Начало правления президента США Дональда Трампа привело к ощущению турбулентности в мире, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Последствия смены американского лидера для мировой экономики он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Радикальных сдвигов, по мнению экономиста, не произошло. Так, курсовые соотношения в валютной сфере и цены на нефть не изменились, а между странами продолжают развиваться товарные потоки.

«Для мировой экономики никаких особенных последствий не было, потому что он, введя повышенные вроде бы пошлины и ошарашив весь мир этим, для большинства стран потом или их отменил в следствие специального соглашения, или отложил, как в случае с Китаем, на определенное время с всеобщим представлением о том, что это будет откладываться еще неоднократно», — поделился Беляев.

Однако из-за этого у бизнесменов появилось ощущение, что в мире присутствует неопределенность и турбулентность, поэтому они не спешат развивать свои программы, указал экономист. Индикатором того, что человечество находится в тревоге и непонимании того, как будут развиваться события, он назвал безудержный рост цен на золото.

«Практически ничего не изменилось, кроме того, что больше укрепилась мысль о том, что мир делится все-таки на два полушария. Первое полушарие — западное, условно, где доминируют Штаты, а второе — это консолидация вокруг Юга, Азии, вокруг Китая», — заключил собеседник «Ленты.ру».

