Зеленского предупредили о последствиях коррупционного скандала

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения не получится замолчать свои преступления на фоне коррупционного скандала в стране. Слова Костенко приводит РИА Новости.

Костенко предупредил Зеленского о последствиях коррупционного скандала и подчеркнул, что тот не пройдет бесследно для руководства страны.

«Если кто-то будет пытаться отмалчиваться, то это уже никого не спасет», — отметил он.

В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

По мнению депутата, кризис оказался настолько серьезным, что от него страдает и политическая верхушка страны, и правительство. Он также назвал жалким и позорным управлений Украиной.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» Зеленского.