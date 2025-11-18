Венгрия угрожает Евросоюзу судом из-за российского газа

Если Евросоюз полностью запретит поставки газа, нефти и ядерного топлива из России, то Венгрия обратится в суд Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

«Если такое решение будет принято, мы оспорим его в суде», — предупредил Петер Сийярто, его слова передает ТАСС. Министр пояснил, что процедура, предложенная Еврокомиссией, противоречит законам ЕС.

Сийярто заявил, что готов идти против всех стран ЕС в вопросе конфликта на Украине

Он подчеркнул, что разработанный Еврокомиссией запрет является санкционной мерой, которая может быть утверждена только на основе консенсуса. Сийярто также отметил, что в договорах ЕС четко зафиксировано: решения по вопросам энергоснабжения государств-членов являются национальной компетенцией. По словам министра, Еврокомиссия стремится утвердить план по запрету на российские энергоносители квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, поскольку некоторые страны воспользуются правом вето и заблокируют инициативу.

Совет ЕС 20 октября одобрил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии также предусматривает запрет на поставки российской нефти с 2028 года. Кроме того, обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока таких предложений от руководства ЕС не поступало. Россия неоднократно отмечала неэффективность мер Европы по ограничению поставок энергетических ресурсов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что европейские страны такими мерами стреляют себе в ногу.