Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп на бизнес конференции в Вашингтоне о роли McDonald's заявил, что является постоянным и самым лояльным клиентом заведения, пишут РИА Новости.

«Как вы могли слышать, я один из ваших старых и самых лояльных клиентов. Это действительно я», — высказался Трамп, похлопав себя по животу.

Трамп выразил благодарность России

Трамп во время предвыборной компании даже выходил на «работу» в заведение: обслуживал посетителей, подавая им бургеры и картофель фри.

Ранее Дональд Трамп выразил благодарность всем странам в Совете Безопасности ООН, в том числе России и Китаю, которые воздержались в голосовании по урегулированию ситуации в Газе.