Глава латиноамериканского государства сделал жесткое предупреждение Трампу

Нападение Соединенных Штатов Америки на Венесуэлу стало бы самой большой ошибкой президента страны Дональда Трампа. Это также поставило бы крест на его политическом будущем, заявил президент боливарианской республики Николас Мадуро.

Глава Венесуэлы в эфире своей еженедельной программы «С Мадуро +» также заявил, что нападение на латиноамериканскую страну стало бы «концом политического лидерства имени Трампа». При этом он указал, что в Штатах действуют группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации. Частично это давление исходит от людей из его окружения, «уже рассчитывающих на эпоху после Трампа».

Мадуро предупредил, что нападение на Каракас приведет к катастрофе. Он также заявил о недопустимости «бомбить и убивать христианский народ Венесуэлы».

Трамп выступил с громким заявлением о Мадуро

По словам Мадуро, после 16 недель беспрецедентной угрозы, венесуэльцы продемонстрировали полное единство. Так, 94% граждан, согласно данным социологических опрос, отвергли военное вмешательство со стороны США. Кроме того, более 80% жителей республики поддерживают ВС Венесуэлы и ополчение. В то же время уровень поддержки правительства страны «приближается к 70%».

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла проработала планы обороны. Однако южноамериканская страна всегда готова к переговорам.

Ранее Трамп признался в любви к народу Венесуэлы, но заявил, что не поддерживает ее правительство.