Депутаты Рады сообщили о глубоком кризисе после скандала с Зеленским

На Украине констатировали парламентский кризис, который сложился на фоне коррупционного скандала в окружении президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают депутаты Верховной рады, пишет ТАСС.

Как рассказала парламентарий Анна Скороход, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) планирует 18 ноября блокировать трибуну Рады на заседании. Между тем, в правящей партии «Слуга народа» сейчас царят разброд и шатания, отметила депутат.

«Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. "Европейская солидарность" собирается блокировать трибуну, требуя отставки всего правительства». <..> Глубокий кризис украинской государственности», — добавила она.

Между тем, депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко напомнила, что они требуют немедленного начала переговоров о формировании многопартийной коалиции. По ее словам, коррупционные скандалы, непрофессионализм и некомпетентность власти повлекли за собой глубокий политический кризис в стране.

Ранее сообщалось, что партия «Евросолидарность» и «Голос» выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Причиной называют коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг украинской энергетики.

