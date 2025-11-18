США с одобрения Трампа готовят санкции против союзников РФ
В США объявили о запуске мощного двухпартийного законопроекта об антироссийских санкционных ограничениях, который одобрил американский лидер Дональд Трамп. По словам сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), программа предусматривает введение вторичных санкций против любой страны, которая продолжит закупать нефть и газ у России.
Санкции в отношении России привели к росту цен на топливо в США
Грэм заявил, что упомянутый закон призван предоставить Трампу дополнительные возможности и полномочия для того, чтобы побудить Путина к участию в переговорном процессе. Кроме того, он подчеркнул, что под действие санкций могут попасть и другие государства, например, Иран, который оказывает поддержку России.
Инициатива о введении санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, была озвучена американскими сенаторами в апреле. Тогда Трамп впервые заявил о своей поддержке законопроекта. В Кремле при этом предупредили о крайне негативных последствиях.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ.