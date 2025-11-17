Трамп выступил с громким заявлением о Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанес ужасный ущерб Соединенным Штатам, заявил глава США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

Журналисты попросили американского лидера раскрыть, планирует ли он разместить войска в Венесуэле. Трамп ответил, что «ничего не исключает» в отношении республики.

«Нам просто нужно позаботиться о Венесуэле. Они вывезли сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну», — уточнил президент США.

Вместе с тем, заметил американский лидер, он не исключает возможность проведения переговоров с главой Венесуэлы.

«Мадуро нанес колоссальный ущерб нашей стране. Я поговорю с ним», — заметил Трамп.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на экспертов сообщил, что США не располагают достаточными военными ресурсами для начала операции по свержению президента Венесуэлы.

По мнению аналитиков, если Трамп действительно отдаст приказ нанести удары по Венесуэле, он может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с «раздробленными элементами оппозиции и военными, готовыми к мятежу».