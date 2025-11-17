В Саксонии провели масштабную операцию из-за сообщений об НЛО

Полиция и пожарные службы в саксонском Шёнеке провели крупномасштабную операцию после сообщений местных жителей об обнаружении в небе неопознанного летающего объекта, пишет агентство dpa.

По данным агентства, несколько жителей района Фогтланд позвонили в полицию и сообщили, что заметили неопознанный летающий объект.

Первый сигнал поступил в воскресенье днем, 16 ноября, затем последовали новые звонки от нескольких людей, не связанных друг с другом.

«Сразу несколько человек сообщили полиции в саксонском Шёнеκе о наблюдении неопознанного летающего объекта. Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов», — отметили журналисты.

В поисковой операции были задействованы вертолет с тепловизором, беспилотник и кинологическая служба. При этом сотрудники координировали действия с коллегами из соседней Чехии и баварской Верхней Франконии.

В полиции отметили, что в ведомство не поступало сообщений о раненых, пропавших без вести или о поврежденном имуществе. Запросы в космическое агентство, аэропорт Лейпцига, Бундесвер и Германскую метеослужбу также пока не дали результатов.

Ранее сообщалось, что трекер НЛО Enigma в 2022-2025 годах зафиксировал в США тысячи неопознанных объектов различных типов — как летающих, так и подводных,