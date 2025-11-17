В Турции скончался четвертый турист из ФРГ

В больнице Стамбула скончался отец семьи из Германии, трое членов которой ранее погибли из-за отравления в гостинице Harbour Suites. Об этом в соцсети X сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Он отметил, что Сервет Беджек был госпитализирован из гостиницы вместе с женой и двумя детьми трех и шести лет.

«Он также скончался, несмотря на усилия врачей», — сообщил Гюнер, выразив соболезнования родственникам погибших.

По его словам, в настоящее время продолжается тщательное расследование произошедшего.

Ранее стало известно о смерти матери и двух детей из семьи Беджек, прибывшей из Германии на отдых в Стамбул. Причиной их кончины, предположительно, стало пищевое отравление. Помимо семьи Беджек из Harbour Suites в больницу госпитализировали еще трех иностранных туристов, их жизни ничего не угрожает.

Предполагается, что причиной ухудшения самочувствия у гостей гостиницы мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции. По делу о гибели семьи в Стамбуле были задержаны 11 человек, Harbour Suites опечатан.