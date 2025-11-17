Бельгийский министр обвинил Россию в «промывке мозгов» европейцам
Министр обороны Бельгии Тео Франкен обвинил Россию в ведении успешной «информационной войны» против Европы, однако в попытке доказать свою правоту сделал заявление, которое прямо противоречит официальной позиции НАТО. В своем сообщении в соцсети X он признал, что Москва сумела распространить среди европейцев выгодные ей тезисы.
Пытаясь опровергнуть этот «российский тезис», бельгийский министр заявил, что на самом деле «у Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС».
Это утверждение идет вразрез с ключевыми декларациями самого Североатлантического альянса. Напомним, еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было официально объявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение неоднократно подтверждалось, в том числе на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, где главы государств прямо заявили: «Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО».
Таким образом, министр обороны Бельгии, обвиняя Россию в дезинформации, сам озвучил позицию, которая расходится с публичными обещаниями альянса, данными Украине на протяжении многих лет.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что именно возвращение Украины к внеблоковому статусу является одним из ключевых условий для урегулирования конфликта.