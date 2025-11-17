Министр обороны Бельгии Тео Франкен обвинил Россию в ведении успешной «информационной войны» против Европы, однако в попытке доказать свою правоту сделал заявление, которое прямо противоречит официальной позиции НАТО. В своем сообщении в соцсети X он признал, что Москва сумела распространить среди европейцев выгодные ей тезисы.

© Московский Комсомолец

«Так, Россия успешно распространила среди нашего населения различные тезисы... Еще один классический тезис — обвинение нас в том, что "экспансионизм" НАТО и ЕС стал причиной их захватнической войны на Украине», — написал Франкен.

Пытаясь опровергнуть этот «российский тезис», бельгийский министр заявил, что на самом деле «у Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС».

Это утверждение идет вразрез с ключевыми декларациями самого Североатлантического альянса. Напомним, еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было официально объявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение неоднократно подтверждалось, в том числе на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, где главы государств прямо заявили: «Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО».

Таким образом, министр обороны Бельгии, обвиняя Россию в дезинформации, сам озвучил позицию, которая расходится с публичными обещаниями альянса, данными Украине на протяжении многих лет.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что именно возвращение Украины к внеблоковому статусу является одним из ключевых условий для урегулирования конфликта.