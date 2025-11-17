Глава Нацбезопасности Израиля захотел отправить Аббаса в карцер

Бен-Гвир: если ООН признает Палестину, нужно отправить Аббаса в карцер
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил арестовать лидера Палестины Махмуда Аббаса, если Совет Безопасности ООН признает её.
«Если... ООН признает палестинское государство, то необходимо... приказать арестовать Махмуда Аббаса. Для него готов карцер в тюрьме Кциот», — приводит текст его заявления РИА Новости.
21 сентября власти Канады, Великобритании, Австралии и Португалии признали Палестину.
На следующий день о признании палестинского государства объявил президент Франции Эммануэль Макрон.