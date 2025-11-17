Умерова заподозрили в желании сдать Ермака и Зеленского
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший глава Минобороны республики Рустем Умеров хочет дать показания Федеральному бюро расследования (ФБР) на президента страны Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Такие данные, ссылаясь на собственные источники, приводит блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.
По данным блогера, Умеров пребывает за границей с женой и детьми.
В обмен на сведения украинский чиновник планирует уйти от подозрения, которое НАБУ может предъявить ему по делу о пленках Миндича, а также получить от США защиту и охрану.
Согласно его информации, аналогичное с главой СНБО решение приняла еще одна высокопоставленная чиновница, только она планирует дать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).