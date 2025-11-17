Директор ФБР выделил группу элитных агентов для охраны подруги

Девушка директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя Алексис Уилкинс находится под охраной элитных агентов спецслужбы. Об этом сообщает американский телеканал MS Now со ссылкой на источники.

© Global look

«Алексис Уилкинс, девушка Пателя, находится под охраной элитных агентов ФБР, обычно приписанных к группе спецназа местного отделения ФБР в Нэшвилле, где Уилкинс проводит время по работе», — сказано в публикации.

По словам источников, данная ситуация вызывает опасения, что такое распоряжение может замедлить реагирование правоохранительных органов на другие инциденты, например, теракты.

При этом люди, знакомые с протоколами безопасности ФБР, заявили, что им неизвестны случаи, когда возлюбленные высокопоставленных чиновников агентства получали бы охрану, предоставляемую государством.

В Федеральном бюро расследований ситуацию пока никак не прокомментировали.