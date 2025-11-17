СМИ: директор ФБР выделил группу элитных агентов для охраны подруги
Девушка директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя Алексис Уилкинс находится под охраной элитных агентов спецслужбы. Об этом сообщает американский телеканал MS Now со ссылкой на источники.
По словам источников, данная ситуация вызывает опасения, что такое распоряжение может замедлить реагирование правоохранительных органов на другие инциденты, например, теракты.
При этом люди, знакомые с протоколами безопасности ФБР, заявили, что им неизвестны случаи, когда возлюбленные высокопоставленных чиновников агентства получали бы охрану, предоставляемую государством.
В Федеральном бюро расследований ситуацию пока никак не прокомментировали.