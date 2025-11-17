В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что власти страны могут открыть два закрытых пункта на границе с Белоруссией еще до 30 ноября. Его слова приводит LRT.

На встрече с журналистами дипломату задали вопрос, могут ли пограничные пункты быть открыты раньше, чем решило правительство.

«Я считаю, что мы должны руководствоваться теми же причинами и параметрами, по которым принимались решения, отметил Будрис. — Думаю, что это стоит рассмотреть».

До этого литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Латвия и Эстония закроют белорусскую границу вместе с Литвой, если понадобится.