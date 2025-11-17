Грин после слов Трампа получила угрозы убийства по электронной почте

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ее семья получили угрозы убийства по электронной почте. Об этом пишет журнал со ссылкой на пресс-службу полиции штата Джорджия.

Президент США Дональд Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми. Он отрекся от нее и назвал конгрессвумен «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

Позже американский лидер заметил, что жизнь опального политика «не находится в опасности».

«Две угрозы убийства в отношении Марджори Тейлор Грин и ее семьи по электронной почте», — отметили в полиции.

Правоохранители уточнили, что письма от неизвестных злоумышленников попали в спам и были обнаружены IT-системой лишь «в последние несколько минут». Они добавили, что направят материалы в соответствующие подразделения для проведения расследования.

Ранее Грин признала, что не представляла себе, к каким последствиям могут привести ее заявления о необходимости обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Конгрессвумен подчеркнула, что не ожидала такой резкой реакции со стороны президента США на ее слова.