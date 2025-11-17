В США анонсировали продвижение законопроекта о санкциях против России

Конгресс США после получения одобрения главы Белого дома Дональда Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных антироссийских санкциях. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

© Газета.Ru

«Я очень рад, что конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий», — написал он.

Грэм отметил, что документ в случае одобрения позволит американскому лидеру вводить вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать нефть и газ у России.

17 ноября Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией.

Документ включает пошлины до 500%. Президент США заявил, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.