Президента США Дональда Трампа отговорили вешать гигантскую люстру в Белом доме. Об этом сообщает Daily Beast.

Как рассказал политтехнолог-республиканец Скотт Дженнингс, в какой-то момент Трамп заявил, что хочет повесить в Белом доме огромную люстру «прямо через эмблему на потолке». Позже сотрудники помещения изучили этот вопрос и пришли к выводу, что перекрытия в Белом доме не рассчитаны на подобный вес.

«Сотрудники Белого дома были вынуждены вмешаться, чтобы остановить президента Дональда Трампа от размещения потенциально опасной люстры в Овальном кабинете. Проблема была не в эстетике. Проблема была в физике. Потолок бы не выдержал», — сообщает издание.

При этом, инициатива по размещению люстры была одной из немногих идей для переустройства Белого дома, которые Трамп не реализовал. По словам Дженнингса, это отражает общее увлечение Трампа «перестройкой пространства вокруг себя». В своей книге «Революция здравого смысла» Дженнингс пишет, что Трамп поменял оформление Овального кабинета, принес новые картины и даже повесил собственный портрет. Кроме того, прямо сейчас в Белом доме ведется масштабная реконструкция — было снесено Восточное крыло, на месте которого планируется построить бальный зал.