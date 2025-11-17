Эрдоган назвал условия для воссоединения Кипра

Реалистичное разрешение ситуации на Кипре возможно при конструктивном подходе греческой стороны, рассказал в традиционном обращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что надеется на воссоединение северной и южной частей острова после избрания лидером турок-киприотов Туфана Эрхюрмана.

«Если греческая сторона продемонстрирует такую же конструктивную позицию, как и турецкая, то на острове можно будет найти справедливое и реалистичное решение, основанное на суверенном равенстве и равном международном статусе», — разъяснил Эрдоган.

Напомним, что Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Переговоры между общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.

Ранее пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что Христодулидис и Эрхюрман проведут первую личную встречу 20 ноября.