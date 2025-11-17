Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новое предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины с отправкой водки алкоголику. Соответствующий пост появился у него соцсети X.

Орбан отметил, что 17 ноября получил письмо от главы ЕК, в котором она пишет о том, что Украина «испытывает значительный дефицит финансирования» и просит европейские государства направить ей больше денег.

«Это удивительно. В то время, когда стало ясно, что украинская военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, фон дер Ляйен предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — написал премьер.

Также Орбан дал понять, что Венгрия не станет поддерживать предложение главы ЕК, отметив, что Будапешт «не утратил здравого смысла».