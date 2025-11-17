Госдеп США ужесточил правила допуска прессы на свои мероприятия

Госдепартамент США в письменном заявлении объявил об ужесточении правил допуска журналистов, не обладающих постоянными пресс-пропусками, на открытые для репортеров мероприятия.

© Газета.Ru

Теперь журналистам, у которых нет постоянного пресс-пропуска, придется заранее запрашивать право на доступ в здание. Причем это потребуется и в тех случаях, когда речь идет о посещении брифингов для прессы. В случае прибытия без предварительного уведомления во входе может быть отказано.

Обновленные правила вступят в силу с 22 декабря.

В октябре глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ. Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой. По словам Хегсета, министерство установило правила, похожие на те, что применяются в Белом доме.