Трамп пока не исключил «мягкого решения» по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пока еще не исключает возможности решить ситуацию с Венесуэлой без прямого военного столкновения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно информации издания, Трамп еще не принял решения по нанесению воздушных ударов или начале наземной операции. Кроме того, глава Белого дома рассчитывает, что сам факт давления со стороны США может вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

«В то время как американские военные силы сосредоточиваются в регионе, включая самый современный американский авианосец и 15 000 человек личного состава, Трамп надеется, что давление окажется достаточным, чтобы заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий. На прошлой неделе Трампу три дня подряд докладывали о вариантах военных действий. Варианты варьировались по интенсивности: от ударов по военным или правительственным объектам до рейдов спецназа. Однако вариант бездействия все еще присутствует», — сообщает издание.

Издание утверждает, что Трамп высказывал сомнения по поводу необходимости прямых военных действий, а также задавал вопросы о возможных рисках для американских сил.

Ранее Трамп заявил, что США могут провести переговоры с Мадуро.