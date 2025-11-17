Итальянский чиновник оконфузился в министерстве

Эмануэле Кани, член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности, рассказал журналистам Corriere della Sera, что упал на лестнице и случайно разбил витраж 1932 года работы известного художника-футуриста Марио Сирони.

Чиновник заметил, что мероприятие, посвященное Всемирной выставке ЭКСПО, проходило в римском палаццо Пьячентини, в котором находится министерство по делам предприятий и продукции.

Кани уточнил, что во время спуска по лестнице он поскользнулся и разбил правую часть витража «Хартия труда», посвященного одному из основополагающих документов итальянского фашизма.

«Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие. Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже», — отметил чиновник.

По его словам, врачи при осмотре не нашли у него серьезных травм, но все же предписали несколько дней отдыха и курс физиотерапии.

Романа Сирони, внучка художника Марио Сирони, разъяснила, что витражу нанесен непоправимый ущерб. Она добавила, что «стоимость произведения исчисляется миллионами».