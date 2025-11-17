В Раде раскрыли возможный бунт партии Зеленского против Ермака

Часть правящей фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» угрожает бунтом против главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака в случае его отказа уйти с поста.

Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Что ж делается... Кто тогда посты в поддержку писать будет?» — высказался политик.

Железняк прокомментировал возможную причастность Ермака к коррупционному скандалу в окружение Зеленского и его упоминание в переговорах фигурантов расследования под прозвищем «Али-баба». По его словам, часть фракции правящей партии угрожает бунтом в случае отказа Зеленского уволить Ермака с должности главы ОП.