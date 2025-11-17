Макрон позволил себе критику в адрес Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским позволил себе легкую завуалированную критику в адрес главы США Дональда Трампа, передает RTL France.
В понедельник, 17 ноября, украинский лидер встретился с французским коллегой на авиабазе Виллакубле, недалеко от Парижа, с тем, чтобы подписать «декларацию о намерениях». После встречи политики ответили на вопросы журналистов.
Глава Франции осудил «упрямство» и «непримиримость» Москвы в контексте конфликта, заявил, что Париж также «проявит упрямство» — будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Журналисты попросили французского лидера раскрыть, планируют ли другие страны поддерживать Киев.
Президент Франции подчеркнул, что приложит все усилия к тому, чтобы достичь мира. Он добавил, что следует усилить давление на Россию, добиться того, чтобы «она не могла обходить санкции».