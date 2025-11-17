Макрон позволил себе критику в адрес Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским позволил себе легкую завуалированную критику в адрес главы США Дональда Трампа, передает RTL France.

В понедельник, 17 ноября, украинский лидер встретился с французским коллегой на авиабазе Виллакубле, недалеко от Парижа, с тем, чтобы подписать «декларацию о намерениях». После встречи политики ответили на вопросы журналистов.

Глава Франции осудил «упрямство» и «непримиримость» Москвы в контексте конфликта, заявил, что Париж также «проявит упрямство» — будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Журналисты попросили французского лидера раскрыть, планируют ли другие страны поддерживать Киев.

«Я отмечаю, что в других демократиях, и не самых малозначительных, где некоторые кандидаты говорили, что всё закончится за 24 часа и что, возможно, больше не стоит поддерживать Украину, столкновение с реальностью может изменить ситуацию», — уклончиво ответил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что приложит все усилия к тому, чтобы достичь мира. Он добавил, что следует усилить давление на Россию, добиться того, чтобы «она не могла обходить санкции».