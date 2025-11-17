Украинские оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность», представленные в Верховной раде, выступили с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому об отставке главы его офиса Андрея Ермака и всего правительства. Местные журналисты выяснили, что причиной такого решения стал коррупционный скандал, разразившийся в энергетической сфере.
Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом), возглавляющий партию «Европейская солидарность», выступил с требованием создать новое «правительство национального спасения». По его мнению, структуру нужно формировать из патриотов и специалистов, обладающих безупречной репутацией.