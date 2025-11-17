Фон дер Ляйен рассказала, во сколько обойдется Европе поддержка Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины в 2026 — 2027 годах обойдется странам Европы в 0,16% — 0,27% от их ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам фон дер Ляйен, странам Европы нужно выделить Украине не менее чем 45 миллиардов евро в год. При этом, такой расчет основан на предположении, что конфликт на Украине завершится в следующем году.

«Для предоставления помощи на основе грантов от государств-членов необходим минимальный годовой объем поддержки в размере 45 миллиардов евро, то есть не менее 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Эта оценка основана на предположении, что война завершится в 2026 году и что другие страны помогут профинансировать оставшиеся потребности. Соответствующая нагрузка для государств-членов, исходя из их доли в валовом национальном доходе, составит от 0,16% до 0,27% ВВП в год», — заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что такой механизм не повлечет за собой общих долговых обязательств, но все равно скажется на бюджетах государств-членов. Альтернативным решением, по словам фон дер Ляйен, являются кредитные мощности Евросоюза или Европейского стабилизационного механизма.