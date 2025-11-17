Трампу посоветовали сделать дерзкое предложение Путину по Украине

Президенту США Дональду Трампу предложили применить новую, дерзкую стратегию для приблежения мира на Украине, поскольку старые методы не работают. Суть плана, изложенного старшим научным сотрудником корпорации RAND Дженнифер Кавано, — поставить Кремль перед выбором: либо немедленные переговоры о глобальной безопасности, либо упущенный навсегда шанс на большую сделку с Вашингтоном.

В своей статье для Responsible Statecraft эксперт утверждает, что у Трампа есть мощнейший козырь: ему, в отличие от президента России Владимира Путина, не так важны конкретные условия мира, как сам факт прекращения огня. Путин же, наоборот, нуждается в участии США для достижения одних своих главных политических целей — гарантий по НАТО и снятия санкций.

Именно на этом и строится стратегия.

«Администрация Трампа должна... сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам... подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени и ослабевает», — пишет Кавано.

Иными словами, если Путин предпочтет и дальше добиваться военных успехов на поле боя, то по истечении срока предложения США шанс на «всеобъемлющий пересмотр будущей архитектуры безопасности Европы будет упущен окончательно». Это, по мнению Кавано, заставит Кремль выбирать между тактическими территориальными приобретениями и долгосрочным стратегическим выигрышем.

Такой подход необходим, считает аналитик, потому что сейчас в прекращении огня не заинтересован никто. Киев выбрал стратегию «медленного поражения» вместо быстрой капитуляции, опасаясь, что любой мир будет временным. А Европа, по мнению Кавано, тайно заинтересована в затягивании конфликта, чтобы выиграть время для наращивания собственной военной мощи, пока Россия занимается Украиной. В этой ситуации стратегия Трампа «поживем — увидим» грозит либо крахом Киева, либо втягиванием США в прямой конфликт.